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Псковский суд наказал петербурженку за растрату средств на ремонт квартиры

Псковский городской суд наказал петербурженку за растрату средств на ремонт квартиры (часть 2 статьи 160 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что летом 2023 года обвиняемая заключила договор с собственницей жилья на оказание услуг по ремонту квартиры в Пскове. Перед началом работ женщина получила от потерпевшей стройматериалы, а также деньги для покупки недостающих. Подсудимая приобрела нужные стройматериалы в магазине. Однако решила вернуть их обратно. Она получила за них денежные средства в сумме более 190 000 рублей, которые присвоила себе.

Суд признал петербурженку виновной и назначил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы. Также с осужденной взыскан причиненный имущественный вред.