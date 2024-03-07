Происшествия

Кражу туристической палатки раскрыли в Куньинском районе

Полиция раскрыла кражу туристической палатки в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Боталово Куньинского района вечером 27 февраля из бани у дома украли туристическую палатку, которая была помещена туда на просушку. Злоумышленник проник в баню через незапертую дверь. Причиненный ущерб составил около 20 тысяч рублей. Владелец сообщил о произошедшем в отделение полиции по Куньинскому району.

Подозреваемая - жительница Великолукского района, женщина 1975 года рождения. Похищенное изъято.

В отношении женины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.