Происшествия

Почти 2 тысячи пуль пытались провезти через границу России в Псковской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации 1700 пуль калибра 7,62 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в ходе осмотра грузового автомобиля марки DAF, следовавшего из Латвии в Россию, в кабине обнаружены укрытые от таможенного и пограничного контроля пули марки Еld Мatch калибром 7,62 мм и упаковки к ним.

Пули пытались спрятать в приборной панели, под коврами за водительским и пассажирским сиденьями, в термокружке, в верхней одежде водителя, в боковых инструментальных ящиках кабины и на крыше кабины транспортного средства под спойлером-обтекателем. Всего обнаружили и изъяли 17 пачек пуль по 100 штук в каждой.

Выявленные товары передали сотрудникам таможенного поста для проведения дальнейших процессуальных действий.