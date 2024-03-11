Происшествия

Около четырех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Несколько жителей Псковской области доверились неизвестным и лишились в общей сложности около четырех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Невеля, Бежаниц, Острова, а также Псковского и Себежского районов звонили злоумышленники. И под разными предлогами обманным путем завладели денежными средствами доверчивых людей на общую сумму около четырех миллионов рублей.

Одни «доброжелатели» предложили собеседникам свои услуги якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и списания денег, а также освобождения родственников от уголовной ответственности за мнимое совершение ДТП. Другие мошенники ввели в заблуждение пользователей Сети при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах, потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.