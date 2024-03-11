Происшествия

Псковича будут судить за удар ножом незнакомцу

Пскович предстанет перед судом за причинение незнакомцу тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в вечернее время в январе текущего года потерпевший, выходя из дома, увидел, как незнакомый мужчина справляет нужду возле подъезда. В связи с этим потерпевший сделал ему замечание. В ответ незнакомец стал выражаться грубой нецензурной бранью и оскорблять потерпевшего.

Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой потерпевший почувствовал удар острым предметом в область левого бока. После чего он дошел до дома и вызвал скорую помощь. Был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Обвиняемый заявил, что он таким образом оборонялся от потерпевшего, ножом его ударил потому, что испугался.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.



