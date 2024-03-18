Происшествия

Более четырех миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за действий мошенников

Ряд жителей региона поддались на уловки разного рода махинаторов и не досчитались в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук, Гдова и Пыталово звонили неизвестные злоумышленники, которые обманным путем завладели их денежными средствами на общую сумму свыше четырех миллионов рублей. В частности, мошенники с использованием мессенджера обращались к пользователям от имени их знакомых под предлогом одалживания денег, чем вводили горожан в заблуждение.

Другие незнакомцы предложили собеседникам свою «помощь» якобы для предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов или списания денежных средств. Кроме того, доверчивые люди лишились денег после общения с неизвестными лицами на интернет-сайтах при осуществлении операций купли-продажи товаров. А кому-то махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети и даже обещали организовать оказание интимных услуг.

В итоге потерпевшие, лишившись более четырех миллионов рублей, обратились за помощью в полицию. Ведется следствие.