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Происшествия

Житель Палкино предстанет перед судом за убийство сожительницы в новогоднюю ночь

18.03.2024 18:21|ПсковКомментариев: 0

В Палкинском районе перед судом предстанет 47-летний мужчина по обвинению в убийстве сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года обвиняемый находился со своей 58-летней сожительницей в частном доме, где они праздновали Новый год. Во время распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в область шеи. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Изучение личности обвиняемого установлено, что последний ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #происшествие #следственный комитет РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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