Происшествия

Судимый пскович получил условный срок за кражу денег с банковской карты

Псковский городской суд наказал ранее судимого псковича за кражу денег с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного разбирательства установлено, что уроженец города Пскова, ранее судимый за совершение краж, вновь совершил хищение чужого имущества, но уже с банковского счета потерпевшего.

Преступление было совершено в декабре 2023 года. Осужденный, обнаружив банковскую карту потерпевшего, оплатил ею ряд покупок в магазине, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 10 000 рублей.

Несмотря на полное возмещение ущерба и позицию стороны защиты, которая просила прекратить уголовное дело за примирением сторон, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.