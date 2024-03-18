Происшествия

20 жителей Пскова стали жертвами мошенников за прошедшую неделю

20 жителей города Пскова стали жертвами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в период с 11 марта по 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Злоумышленники за неделю похитили 11 млн рублей. Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же, что и раньше. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки, якобы, из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов.

Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками.

Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных. Кроме того, преступниками использовались для обмана такие предлоги как оформление кредитов, продажа различных товаров в сети Интернет, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через Интернет-сайты. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали им сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты.

В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях. По каждому такому факту правоохранительными органами города возбуждены и расследуются уголовные дела.