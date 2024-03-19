Происшествия

В России задержали сатаниста и нациста по подозрению в педофилии

Правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в силовых структурах РИА Новости.

«Семен Ч., 1990 года рождения, на протяжении года совершал действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. При этом указанное лицо посредством принадлежащих ему страниц во "ВКонтакте" в различных группах публиковало материалы на тему неоязычества, сатанизма и дьяволопоклонничества», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным оперативников, чтобы самоутвердиться среди своих, мужчина нападал на случайных людей: среди пострадавших, например, продавщица магазина и прохожий возле подъезда. Тех, кто как-то обижал его в Сети, сатанист разыскивал при помощи запрещенного сервиса и потом грозил расправой.

На теле мужчины изображено множество нацистских и сатанинских татуировок.

В настоящее время мужчина задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 131 (изнасилование несовершеннолетней) и частью 3 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) УК РФ. Эпизоды с нападениями на людей также проверяются на предмет квалификации по УК РФ.