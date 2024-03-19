Происшествия

Военнослужащий отправится в тюрьму на пять с половиной лет в Пскове за самоволку

Военнослужащего привлекли к уголовной ответственности в Пскове 18 марта за самовольное оставление части без уважительных причин (часть 5 статьи 337 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гарнизонном военном суде.

Фото: Псковский гарнизонный военный суд

Желая временно уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации, объявленной указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647, мужчина без уважительных причин не прибыл на службу в войсковую часть, расположенную в Ростове-на-Дону. Вместо этого военнослужащий убыл в город Псков, где проводил время по своему усмотрению до 12.00 21 ноября, когда он явился в военный следственный отдел Следственного комитета России по Псковскому гарнизону, вследствие чего его незаконное нахождение вне сферы военно-служебных отношений прекратилось.

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину, не раскаялся в содеянном.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.