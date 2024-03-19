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«Буянил, укусил за ногу официантку»: звезду «Слова пацана» задержали за дебош в Новосибирске

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. По информации Telegram-канала Mash, сотрудники наведались прямо в его гостиничный номер. Сейчас актёра везут в отдел для допроса.

Кадр из сериала «Слово пацана» / КиноПоиск

«Никита Кологривый устроил дебош в Новосибирском баре — напился, буянил, укусил за ногу официантку и угрожал вызвонить друзей, которые "порешают" всех на месте. Сотрудники бара пытались с ним разрешить конфликт мирно, но не вышло», - написали в Telegram-канале.

Со слов очевидцев, ночью Никита Кологривый в сопровождении менеджера и товарищей зашел в паб, сфотографировался с персоналом, заказал выпивку. В какой-то момент он начал приставать к официантке. На предложение уехать со звездой девушка ответила отрицательно, Кологривый начал угрожать всем расправой и лезть в драку.