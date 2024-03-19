Происшествия

Мужчина до смерти забил сожительницу в Невеле

Жителя Невеля заключили под стражу по подозрению в избиении сожительницы до смерти (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, к совершению преступления причастен 47-летний сожитель погибшей. С ним утром 13 марта в одной из квартир в Невеле женщина распивала спиртные напитки. Во время употребления алкоголя между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удары рукой по лицу и ногой по телу.

После полученных повреждений самочувствие пострадавшей ухудшилось, и обвиняемый самостоятельно вызвал скорую помощь. Потерпевшую доставили в лечебное учреждение. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась от полученной травмы 13 марта.

Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления.