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Эксперт предупредил о новом виде мошенничества с QR-кодами

24.03.2024 17:15|ПсковКомментариев: 0

При совершении покупок в магазине нужно обращать внимание на QR-код, с помощью которого производится оплата. В беседе с «Москвой 24» эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил россиян о новом виде мошенничества.

По его словам, иногда в таких случаях QR-код может оказаться поддельным. Злоумышленники пользуются такими схемами как на онлайн-, так и на офлайн-площадках.

«При сканировании поддельного QR-кода вы можете отдать деньги не туда и не тому. То есть заплатить, а товар вам не придет. Потому что QR-код ведет совершенно не на ту платежную систему и деньги перечисляются напрямую в карман мошенникам», — предупредил эксперт.

Власов посоветовал россиянам расплачиваться наличными, а безналичную оплату использовать лишь в проверенных временем магазинах. При этом стоит обращать внимание на ссылки в интернете — зачастую крупные скидки и распродажи ведут на мошеннические страницы. Лучше проверить акции магазина самостоятельно на его официальном сайте, пишет «Мослента».

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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