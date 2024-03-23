Происшествия

Двух нетрезвых водителей выявили в Псковской области

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий на территории Пскова и Пыталовского района установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове утром 21 марта у дома по Рижскому проспекту полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что этим автомобилем управлял нетрезвый пскович 1970 года рождения.

И в тот же день в Пыталовском районе по дороге Гавры - Бухолово на мопеде ехал 34-летний житель Пыталовского района, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют.