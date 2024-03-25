Происшествия

Более 4,5 млн рублей лишись жители Псковской области из-за действий мошенников

Некоторые жители Псковской области поддались на уловки мошенников и лишились крупных денежных сумм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Стругокрасненского муниципального округа звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранителями. Обманным путем они завладели сбережениями собеседников на общую сумму свыше 4,5 миллионов рублей.

Мошенники действовали, в частности, под предлогами предотвращения несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, необходимости оказания содействия следственным органам, предоставления дополнительного заработка на интернет - платформах. Кроме того, некоторые граждане лишились денег после общения с нечистыми на руку лицами при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том числе автомобильных шин.

Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В Пскове и Великих Луках отмечены также факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам наших сограждан с последующим блокированием их учетных записей. Проводится расследование»,- сообщили в полиции.