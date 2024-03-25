Происшествия

Житель Порхова трижды ударил знакомого ножом и ответил в суде

Жителя Порхова привлекли к уголовной ответственности за причинение опасных для жизни телесных повреждений знакомому (пункт «З» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что 8 июля 2023 года мужчина в состоянии опьянения находился у здания кафе в Порхове. В ходе ссоры со знакомым он ударил его трижды ножом, причинив тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни потерпевшего.

Суд признал его виновным и назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок виновному предстоит в исправительной колонии строго режима.