Происшествия

Первый укус клеща в этом году зарегистрировали в Псковской области

Первый официально зарегистрированный клещ в этом году поступил в филиал Псковской областной инфекционной клинической больницы в Великих Луках 19 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

От укуса паразита пострадала 79-летняя пациентка. Он присосался к женщине в деревне Иваново Великолукского района. Клещ удален самостоятельно и 21 марта доставлен в медицинское учреждение на исследование.

Лаборатория больницы проверила паразита на наличие ДНК вируса клещевого энцефалита, ДНК клещевого боррелиоза, а также эрлихиоза и анаплазмоза методом ПЦР. Результат - отрицательный.

«Обращаем ваше внимание, с самого пробуждения до середины июля клещи будут активны 24 часа в сутки. Необходимо быть осторожными, использовать репелленты, носить защитную одежду и тщательно осматривать одежду и кожу после каждого выезда за город, отдыха на природе, работы на приусадебном участке. В случае, если вы обнаружили клеща на теле, обратитесь в ближайшее медицинское учреждение: поликлинику по месту жительства, травматологический пункт или приёмное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы. При самостоятельном удалении воспользуйтесь пинцетом и учтите, что паразита ни в коем случае нельзя давить руками. Риск заражения в этом случае многократно возрастает», - напомнили в комитете.