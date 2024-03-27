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Рассылавшего призывы к терроризму школьника задержали в Великих Луках

Школьника, который рассылал жителям Псковской области, в том числе детям, призывы к совершению терроризма, задержали в Великих Луках. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутат Антон Минаков отметил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» участились рассылки в социальных сетях призывов к совершению терроризма, их получают дети. Он поинтересовался, есть ли такие факты в Псковской области.

«У нас в Великих Луках задержан несовершеннолетний, который занимался рассылками. То, что можно отработать, мы отрабатываем моментально – блокируем ресурсы и находим виновных. В нашем случае это был школьник, который решил пошутить. В основном рассылки идут с территории Украины с целью посеять панику», - ответил Алексей Овсянников.