Происшествия

Следователи начали проверку по факту утопления ребенка в Бежаницком районе

Проверка по факту гибели ребенка в водоеме проводится в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

31 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на улице в одной из деревень Бежаницкого района тела четырехлетнего ребенка с признаками асфиксии при утоплении.

По данному факту проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, мальчик утонул в закрытом искусственном водоеме.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным МЧС РФ, пятилетний ребенок утонул в коллекторном колодце.