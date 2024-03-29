Следователи начали проверку по факту утопления ребенка в Бежаницком районе

Проверка по факту гибели ребенка в водоеме проводится в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
31 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на улице в одной из деревень Бежаницкого района тела четырехлетнего ребенка с признаками асфиксии при утоплении.
По данному факту проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, мальчик утонул в закрытом искусственном водоеме.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным МЧС РФ, пятилетний ребенок утонул в коллекторном колодце.