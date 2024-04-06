Происшествия

Розыск пропавшей 11-летней девочки начат в Псковской области

О пропаже ребенка сообщил поисковый отряд «След» (Великие Луки).

«Анастасия Кононова, 11 лет, этой ночью после ссоры ушла из дома в деревне Шелково. По информации родственников, у ближайших друзей её нет, соседи не видели», - говорится в сообщении в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».



По данным поисковиков, девочка была одета в ярко-розовую куртку, зелёные штаны и черные с розовым узором ботинки. При себе была куртка с фото.

«Если вы обладаете полезной информацией, звоните в полицию 02 или по телефону великолукского поискового отряда «След» +79113767676», - говорится в сообщении.