Происшествия

Псковича осудили за сбыт наркотиков в значительном размере

Суд лишил свободы псковича за незаконный сбыт наркотического средства «соль» в значительном размере (пункт «б» часть 3 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного разбирательства установили, что ранее не судимый мужчина совершил сбыт закупщику, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», наркотическое средство 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он, являющееся производным N-метилэфедрона, массой не менее 0,54 грамма.

В первоначальных допросах мужчина вину в совершении преступления признал и рассказал об обстоятельствах продажи наркотика. Однако, в период судебного следствия в содеянном не сознался. Пояснил, что никакого отношения к сбыту не имеет, ранее был потребителем наркотических средств, но никаким сбытом не занимался.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста изменили на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу. Приговор суда в законную силу не вступил.

