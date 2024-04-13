Происшествия

Пскович заподозрил собутыльницу в краже обреза и забил ее до смерти

49-летний мужчина предстанет перед судом в Пскове по обвинению в убийстве знакомой и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 1 статьи 222 УК РФ и часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 ноября 2023 года обвиняемый со своей знакомой находились в квартире у фигуранта, где употребляли спиртные напитки и наркотические средства. В ходе распития алкоголя у мужчины возникли подозрения, что гостья похитила у него из квартиры незаконно хранящийся им обрез охотничьего ружья, после чего он несколько раз ударил женщину руками по голове и телу, а также металлической гантелью по телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Кроме того, мужчина до момента его задержания 5 ноября незаконно приобрел, хранил в своей квартире и перемещал огнестрельное оружие и порох.

Установлено, что мужчину ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за незаконное хранение наркотических средств.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.