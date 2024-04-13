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Подозреваемую в криминале женщину разыскивает полиция в Великих Луках

17.04.2024 16:02|ПсковКомментариев: 0

Женщину, подозреваемую в совершении преступления, разыскивает полиция в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу.

Фото здесь и далее: ОМВД России по городу Великие Луки

«Сотрудники полиции ОМВД России по г Великие Луки просят оказать содействие в установлений личности женщины, изображенной на фотографии», - сообщили в УМВД.

Всех, кто обладает сведениями о данном человеке или располагает иной полезной информацией, просят позвонить по телефонам: + 7(81153) 5-27-94, +7 999 0938156, а также по номерам: 02, 112, (8112) 59-22-33. 

УМВД гарантирует конфиденциальность полученной информации.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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