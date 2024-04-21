Происшествия

Директор рынка в Себеже выплачивал себе незаконные премии и попал под суд

Жителя Себежского района привлекли к уголовной ответственности за присвоение чужих денег с использованием служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый, являясь директором муниципального унитарного предприятия Себежского района «Себежский рынок», периодически незаконно выплачивал самому себе премии, чем причинил предприятию материальный ущерб на общую сумму 54 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы. Также ему необходимо возместить ущерб в размере похищенной суммы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.