Происшествия

Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Фото: министерство обороны Российской Федерации

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Владимирович», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, Тимур Иванов в 2020 году в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил новый инфекционный корпус, построенный в Пскове силами военно-строительного комплекса Минобороны.