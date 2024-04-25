Происшествия

Пскович может лишиться свободы на четыре года за похищение велосипеда

Пскович предстанет перед судом за открытое хищение велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе дознания установлено, что мужчина увидел велосипед в подъезде и в присутствии своего друга, несмотря на то, что тот его попытался отговорить от совершения преступления, отсоединил тросовый замок, которым велосипед был пристегнут к батарее и открыто похитил велосипед.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет лишения свободы.