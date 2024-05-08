Происшествия

Двух жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

Полицией установлены двое жителей города Себежа, которые подозреваются в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В текущем году на территории Себежа двое местных жителей, 1983 года рождения, осуществили фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются», - отметили в УМВД.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.