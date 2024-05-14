Происшествия

Более 130 ландшафтных пожаров зарегистрировали в Псковской области с начала года

С начала года на территории Псковской области зафиксировано более 130 ландшафтных пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности, площадью более 120 га. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: МЧС России

«Палы травы опасны большой скоростью распространения и переходом огня на жилые дома и постройки. МЧС напоминает: исключите бесконтрольное сжигание травы и мусора; не оставляйте непотушенными костры; не бросайте на открытой местности бутылки и осколки; не оставляйте детей без присмотра, расскажите им об опасности игр с огнём», - отметили в пресс-службе.

Напомним, при пожаре следует звонить по номеру 112.