Происшествия

Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом

Девушка в Псковской области застала своего парня с любовницей в постели и убила его там же кухонным ножом. А когда поняла, что натворила, в слезах позвонила в полицию.

Фото: Telegram-канал Shot

По данным Telegram-канала Shot, 15 мая около 1.00 доярка местного сельхозпредприятия внезапно вернулась в свой дом в посёлке Бежаницы, где жила с 42-летним любимым. Тот её прихода явно не ждал. Девушка распахнула дверь и увидела, что её парень развлекается с эффектной брюнеткой (на фото) на их же кровати, любовники были полностью голыми.

В состоянии аффекта девушка побежала на кухню, схватила нож и воткнула его в грудь изменника. Затем осознала, что сделала, позвонила в полицию и во всём призналась. Спасти мужчину не смогли, он скончался.

Ревнивая убийца задержана. Выяснилось, что ранее у неё уже были судимости, в том числе условный срок за грабёж.