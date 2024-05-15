Происшествия

Труп обнаружили в сгоревшем доме на Завеличье

Пожар в жилом доме ликвидировали на улице Нововойсковой в Пскове 15 мая. При ликвидации пожара обнаружен погибший, личность устанавливается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 19:20. До прибытия пожарных сотрудники полиции эвакуировали из дома женщину и двоих детей.

Специалисты МЧС России оперативно локализовали пожар, ликвидировали открытое горение. На месте работали 14 спасателей и 4 единицы техники.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям Госпожнадзора. На месте работают следователи.