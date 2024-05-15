Происшествия

Разыскивается пскович с татуировкой во всю спину

Разыскивается пскович Владимир Алексеев 1960 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ориентировка: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, Владимир Алексеев пропал без вести на территории Пскова. Местонахождение его остается неизвестным с 2022 года. Мужчина зарегистрирован по адресу: город Псков, улица Шоссейная, дом №16.

Приметы: на вид 60 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы.

Особые приметы: татуировка в виде куполов во всю спину, на правой руке заметная «шишка», правая либо левая нога имеет железные спицы (винты), ранее был травмирован, прихрамывал. Бездомный.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Алексеева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-21-44-897 (оперуполномоченный отдела розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).