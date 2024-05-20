Происшествия

Псковича приговорили к условному сроку за кражу денег из магазина в Богданово

Ранее судимого 58-летнего псковича наказали за кражу денег из кассового аппарата в магазине (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Вечером 26 ноября 2023 года мужчина находился в магазине в деревне Богданово Псковского района. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник похитил из ящика кассового аппарата восемь тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, возмещение ущерба и др.) и отягчающего наказание обстоятельства (рецидива преступлений), назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.