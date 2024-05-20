Происшествия

Неизвестные повредили качели в парке у реки Милевки в Пскове

Неизвестные сломали качели в благоустроенном парке у реки Милевки в Пскове. На это обратил внимание депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в ходе рабочего выезда 21 мая, передает корреспондент «МК в Пскове».

Денис Иванов указывает на поломку

Ранее вандалы повредили инсталляцию в парке, ремонтные работы профинансировал Денис Иванов.

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Напомним, общественную территорию у реки Милевки привели в порядок в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».