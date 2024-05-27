Происшествия

Страдающую потерей памяти пенсионерку продолжают искать в Псковском районе

Луизу Петрову 1941 года рождения продолжают искать в Псковском районе. 17 июня 2018 года уроженка деревни Загрязье ушла из дачного дома №253 в садоводческом товариществе «Радуга», дальнейшее её местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, зеленые глаза, бледное лицо овальной формы, прямые короткие седые волосы, опущенные плечи, дугообразные брови, размер обуви 36-37. Особые приметы: говорит медленно, на верхней челюсти имеются коронки (по середине), ходит медленно. Страдает потерей памяти.

Женщина была одета в светло-серую шапку, серые брюки в белую тонкую полоску, черную кофту на пуговицах, бежево-красную кофту, черные тапки с кожзаменителем. При себе имела расческу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19. Контактный телефон: 676-851.