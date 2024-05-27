Автожир «Снегирь» совершил вынужденную посадку в Стругокрасненском районе

Автожир «Снегирь» приземлился около деревни Углы Стругокрасненского района 27 мая по причине критически малого остатка топлива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура
Прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки сверхлегкого воздушного судна. По предварительным данным, инцидент произошел в 14:21. На борту летательного аппарата находились два человека. Пострадавших нет.
В настоящее время воздушное судно находится на посадочной площадке Середка.
Псковская транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит исполнение законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.