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Дом сгорел в псковском садоводстве «Погорелка» из-за удара молнии

30.05.2024 09:56|ПсковКомментариев: 0

Садовый дом горел в садоводческом некоммерческом товариществе «Погорелка» в Псковском районе 29 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 17:45. Садовый дом выгорел изнутри. Предположительна причина – грозовой разряд.

Напомним, грозовой разряд 29 мая привел к возгоранию дома на улице Ваганова в Пскове. В МЧС о возгорании сообщили в 17:14.

Теги: #гроза
Источник: Псковская Лента Новостей
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