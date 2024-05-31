Происшествия

Безработный житель Куньинского района незаконно зарегистрировал иностранца

Безработный житель Куньинского района подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле текущего года 40-летний не работающий житель Куньинского района в одной из деревень на территории Великолукского района осуществил фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Узбекистан без фактического его пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.