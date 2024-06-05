Происшествия

Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли в Пскове

Велосипед стоимостью более 30 тысяч рублей украли от дома на Рижском проспекте в Пскове вечером 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались неработающий житель Псковского района 2005 года рождения и безработный пскович,2003 года рождения. Похищенный велосипед изъят.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Проводится расследование, в рамках которого устанавливается возможная причастность злоумышленников к совершению и других подобного рода преступлений.