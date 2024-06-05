Происшествия

Мошенники заблокировали личный кабинет псковички на Госуслугах

Мошенники завладели персональными данными жительницы Псковского района, получив доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

Установлено, что злоумышленники, представившись сотрудниками одного из операторов связи, сообщили якобы у женщины истекает срок действия договора обслуживания сим-карты и абонентского номера. В результате потерпевшая сообщила злоумышленникам коды доступа, поступившие в смс-сообщениях.

«Коды доступа позволили преступникам получить удаленный доступ к персональным данным, указанным на личной странице портала "Госуслуги", и запросить сведения о материальном положении потерпевшей, а также заблокировали доступ к личному кабинету», - рассказали в полиции.