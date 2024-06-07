Происшествия

Иностранцев наказали за нахождение на границе в Псковской области без документов

Двух граждан Индии наказали за нахождении в пределах пограничной зоны в Себежском районе без документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

2 июня в вечернее время иностранцы совершили административное правонарушение, выразившееся в нахождении в пределах пограничной зоны без документов, дающих право на нахождение в пограничной зоне, то есть нарушили правила пограничного режима, предусмотренного требованиями статьи 17 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О государственной границе Российской Федерации».

Суд признал граждан Республики Индия виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ. Они подвергнуты административному наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей каждый с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.