Происшествия

Более 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Более 2,5 миллионов рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук, Великолукского и Себежского районов после звонков мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. И, в частности, под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников ввели граждан в заблуждение, завладев их сбережениями. А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности более двух с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, шести пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и организаций. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт получили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела.