Происшествия

Жительницу Пскова за незаконный оборот наркотиков приговорили к обязательным работам

Жительницу Пскова за незаконный оборот наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ) приговорили к обязательным работам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в апреле женщина незаконно приобрела и хранила для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным метилэфедрона в значительном размере (0,22 грамма). Наркотик она извлекла из тайника-закладки в лесополосе на территории Псковского района.

Действия подсудимой пресекли сотрудники транспортной полиции, ее задержали на железнодорожных путях в районе железнодорожного перегона станций Полковая - Моглино. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимую к 280 часам обязательных работ.