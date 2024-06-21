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Происшествия

Два жителя Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» из-за действий мошенников

22.06.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Злоумышленники обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам двух пользователей сайта «Госуслуги» из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, двое пользователей сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук обратились в полицию и сообщили, что стали жертвами мошенников. 19 июня им звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам этих горожан с последующим блокированием их учетных записей. При этом выясняется, что потерпевшие предоставили незнакомцам информацию персонального характера и коды из СМС-сообщений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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