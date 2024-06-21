Происшествия

Драка со знакомым обернулась для жителя Пыталово уголовным делом

Житель Пыталовского муниципального округа обвиняется в нанесении побоев своему знакомому (часть 2 статьи 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В ходе доследственной проверки установлено, что в марте местный житель, находясь на придворовой территории на улице Юнкерова в городе Пыталово, в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему многократные удары кулаком в область головы и туловища.

Инкриминируемая ему часть 2 статьи 116.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.