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Псковскому перевозчику и страховой компании назначили штраф за нарушение антимонопольного законодательства

25.06.2024 09:43|ПсковКомментариев: 0

Страховой компании «Ингосстрах» и псковскому перевозчику «Славяне» назначили штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском УФАС России. 

В ведомство поступили материалы от УЭБиПК УМВД России по Псковской области в отношении действий ГППО «Славяне», СПАО «Ингосстрах».

По материалам дела ГППО «Славяне», которое занимается пассажирскими перевозками в Псковской области, уличили в антиконкурентном соглашении со страховой компанией «Ингосстрах» при торгах на предоставление услуги ОСАГО.

В ходе рассмотрения дела Псковское УФАС России выяснило, что еще до официального размещения информации о торгах на сайте госзакупок заказчик направил в адрес «Ингосстраха» весь пакет документов, предполагаемый к размещению, и попросил проверить сведения и внести корректировки, в случае необходимости. Корректировки в документацию были внесены, торги закончились, естественно, победой компании «Ингосстрах».

Поскольку в рассматриваемом случае цена договора не подлежала снижению на торгах, а победителем был бы признан участник, который первым подал свою заявку, СПАО «Ингосстрах» получило конкурентное преимущество, поскольку заранее было осведомлено о дате и времени публикации.

Совокупность указанных выше действий заказчика и поставщика свидетельствовали о взаимной договоренности, возникшей до размещения извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе.

Комиссия Псковского УФАС пришла к выводу о виновности СПАО «Ингосстрах» и ГППО «Славяне» в нарушении антимонопольного законодательства.

В последствии, СПАО «Ингосстрах» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП с назначением ему наказание в виде административного штрафа.

Стоит отметить, что ГППО «Славяне» за данный сговор на торгах также был назначен штраф.

Теги: #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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