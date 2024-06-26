Происшествия

Сожители украли еду из псковского магазина и попали под суд

42-летнего псковича и его 37-летнюю сожительницу будут судить за кражу из магазина (часть 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

27 марта сожители вошли в помещение магазина на улице Кузбасской Дивизии, 19 в городе Пскове, однако денег у них с собой не было, тогда мужчина предложил украсть продукты питания. Похищенные продукты на сумму 2583 рубля они сложили в находившиеся при них рюкзаки и пересекли расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.