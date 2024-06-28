Происшествия

Машина ГИБДД упала на полицейского во время показательных выступлений в Подмосковье

Полицейская машина упала на сотрудника ГИБДД на показательных выступлениях в Ивантеевке и протащила его несколько метров, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Видео: Mash

«Инцидент произошел на показательных выступлениях профессиональной группы "Каскад" в Ивантеевке. Во время выполнения трюка полицейская машина упала на сотрудника ГИБДД, а потом несколько метров протащила его по земле. Полицейский остался жив, госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

По его словам, у пострадавшего диагностированы переломы и ушибы. Предварительно, его жизни ничего не угрожает. «По предварительным данным, основной причиной происшествия стал тот факт, что машина не набрала скорость, которая нужна для выполнения трюка», - добавил представитель оперативных служб. По его словам, по этому факту будет проведено расследование, в ходе которого установят точную причину случившегося.