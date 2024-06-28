Происшествия

Жители Гдовского района отказывались платить алименты своим детям и попали под суд

Несколько жителей Гдовского района подверглись наказанию за уклонение от уплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Ранее несудимый местный житель наказан за неуплату средств на содержание ребенка без уважительной причины (часть 1 статьи 157 УК РФ). Суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 10% ежемесячно. Приговор суда вступил в законную силу.

А гдовичку приговорили к исправительным работам сроком на 9 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 10% ежемесячно за неуплату алиментов своему ребенку.

Также наказанию за уклонение от уплаты алиментов был подвергнут житель Гдовского района. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 10% ежемесячно.