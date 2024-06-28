Происшествия

16 рулонов сена сгорели в Псковской области

16 рулонов сена сгорели на 20 километре автодороги Пустошка - Криуха 30 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара могло стать попадание искры от глушителя трактора на сено.

Кроме того, огонь повредил три пластиковых контейнера, горел мусор на открытой территории на улице Железнодорожной в Пскове 28 мая. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В тот же день на улице Первомайской поселка Новоселье Струго-Красненского муниципального округа сгорел погрузчик Volvo БМЛ-90 1987 года выпуска. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Четыре хозяйственные постройки сгорели в деревне Дмитровичи Новосокольнического района 29 мая, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки в хозяйственной постройке. Огнеборцами спасен жилой дом.

Кровля сгорела в жилом доме на Южном переулке в Острове 30 мая. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.